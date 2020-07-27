رياضة | تشيلسي يخطط لضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يخطط لضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي يحاول إقناع مسئولي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية بأن البلوز يرغبون في التعاقد مع النجم البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برشلونة مصمم على بيع النجم البرازيلي الذي فشل معه بشكل دائم خلال في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كوتينيو ما زال متواجدًا مع بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة.