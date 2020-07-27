رياضة | الزمالك يسافر إلى الإسكندرية غدًا للانتظام بمعسكر برج العرب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يسافر إلى الإسكندرية غدًا للانتظام بمعسكر برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، السفر غدا إلى الإسكندرية لخوض معسكر جديد في برج العرب استعدادا لاستئناف المنافسات الرسمية.

ويخوض الزمالك خلال معسكره الجديد وديتين أمام طنطا وطلائع الجيش يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على الترتيب.

ويحصل لاعبو الفريق على إجازة يومي الجمعة والسبت المقبلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم ثم استكمال فترة المعسكر السكندري.

كان الزمالك قد فاز على وادي دجلة وديا مساء اليوم بملعب بتروسبورت وفاز برباعية نظيفة، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.