رياضة | بارتوميو يرشح برشلونة للتتويج بدوري أبطال أوروبا ويعلق على عودة نيمار والتعاقد مع لاوتارو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بارتوميو يرشح برشلونة للتتويج بدوري أبطال أوروبا ويعلق على عودة نيمار والتعاقد مع لاوتارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني الفريق الكتالوني للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كما علق على عودة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان والتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وقال بارتوميو في تصريحات لوسائل الإعلام:"نعم أرى بأن البارسا قادر على تحقيق دوري أبطال أوروبا ولكن الآن علينا أن نفكر في مواجهة نابولي، اللاعبين متحمسين للغاية من أجل تحقيق دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وعن خلافة هيرنانديز لسيتين، قال بارتوميو:"هيرنانديز شخص رائع ولكن لدينا مدرب متبقي له سنة معنا ونحترم عمله كثيراً، لديه أسلوب برشلونة وطور الفريق لياقياً، أعتقد بأنه قادر على تحقيق دوري أبطال أوروبا وسيستمر لقيادة الفريق بكل قوة في الموسم المقبل".

وعن مستقبل ميسي، علق قائلا:"لم نتخلى عن ميسي أبدًا فكل موسم نصنع فريقاً عظيماً من اللاعبين المميزين بجانبه، ميسي قال كثيراً بأن رغبته هي الإعتزال مع برشلونة وليس لدي أي شك حول استمراره".

وعن اجتماع ميسي وكيكي سيتين، قال بارتوميو:"النقد الذاتي الذي حصل أراه أمر رائع وعظيم ساهم في توحد الفريق مجددًا والعمل على تحقيق الهدف الرئيسي للجميع وهو تحقيق البطولات".

وعن ديمبيلي وكوتينيو، قال بارتوميو:"ديمبيلي لديه حظ سيء بالإصابات، دعونا نرى كيف سوف يعود بعد غياب 6 أشهر، هو صغير جداً وسوف ينفجر في برشلونة عندما تتوقف الإصابات".

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وأضاف:" كوتينيو لديه جودة غير طبيعية وقائد في البرازيل وليفربول، لم ينجح مع برشلونة لكن دعونا نراه بعد الإعارة كيف سوف يبدو".

وعن التجديد لشتيجن, علق بارتوميو قائلا:"تجديد عقد شتيجن أولوية بالنسبة لنا ليس فقط لجودته كحارس مرمى ولكن لشخصيته، عمره 28 وهو واحد من أفضل ثلاثة في العالم".

وعن التجديد للويس سواريز، قال بارتوميو:"سوف يعتمد على عدد المباريات التي يلعبها ومن ثم سيتم التجديد تلقائيًا لموسم إضافي".

وعن عودة نيمار، قال بارتوميو:"من الصعب جدًا قدوم بعض اللاعبين في حال عدم وجود لاعبين ضمن الصفقة, كما قلت في مقابلة سابقاً سوف يكون عام التبادل فقط، منذ مارس الماضي لم نحصل على يورو واحد، توقفنا عن كسب 200 مليون يورو, نعم 200 مليون يورو، ثقيلة جدًا, بسبب الكورونا سوف ينقص دخلنا السنوي 30%، الوباء أثر على الأندية الكبيرة كثيرًا".

وعن التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، قال بارتوميو:"نعم تحدثنا مع إنتر ميلان بشأنه لكن توقف كل شيء، حاليًا نركز فقط على دوري أبطال أوروبا ".

وعن اللاعبين الجدد، علق بارتوميو قائلا:"لدينا 7 لاعبين جُدد، بيدري الذي لديه موهبة لا تصدق وترينكاو الذي لم يكن يعرفه الكثير، أفضل موهبة في أوروبا تحت 21 عامًا وماثيوس فيرنانديز وبيانيتش، مع وجود أراخو وريكي بويج وأنسو فاتي".

وعن مكالمة بيريز مع روبياليس، اختتم بارتوميو تصريحاته قائلا:"لا أعرف إذا كانت المكالمة موجودة أم لا، أتمنى أن يكون ذلك غير صحيحاً لأنه بخلاف ذلك ستكون هنالك مشكلة في عالم كرة القدم".