رياضة | حسام أشرف: سعيد بهدفي في شباك دجلة ووالدتي توقعت تسجيلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسام أشرف: سعيد بهدفي في شباك دجلة ووالدتي توقعت تسجيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب حسام أشرف لاعب فريق الشباب بالنادي عن سعادته البالغة بتسجيله هدف في ودية الزمالك ووادي دجلة التي أقيمت مساء اليوم بملعب بتروسبورت.

وقال حسام أشرف:" الحمدلله على هدفي اليوم في مرمى وادي دجلة ".

Advertisements

وتابع:" أشكر أمير مرتضى منصور والمستشار مرتضى على دعمهم الكبير للفريق وللناشئين".

وأكمل:"أشكر الفرنسي باتريس كارتيرون على مجهوده الكبيرمعنا في معسكر برج العرب".

وأضاف:"أهدى الهدف الى والدتي التي أكدت لي على احرازي هدف في مواجهة اليوم ".