رياضة | أمير مرتضى: ودية دجلة مثمرة والاطمئنان على جاهزية اللاعبين أهم المكاسب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: ودية دجلة مثمرة والاطمئنان على جاهزية اللاعبين أهم المكاسب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة أن ودية فريق الكرة الأول أمام وادي دجلة اليوم كانت مثمرة لتجهيز كل اللاعبين، مشيرا إلى أن الفوز بأربعة أهداف لا يعني شيئا فالنتائج مطلوبة لكن الأهم هو الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين قبل المنافسات الرسمية.

أضاف أمير مرتضى أن تألق شباب الزمالك أمام دجلة يعد أمرا جيدا موضحا أن طول مدة المباراة لـ ٣ أشواط كان أمرا إيجابيا ومميزا.

أشار المشرف العام على الكرة بالزمالك إلى أن الفريق سيبدأ الدخول في معسكر مغلق جديد غدا الإثنين لمواصلة التجهيز للفترة المقبلة.

وواجه الزمالك فريق وادي دجلة وديا مساء اليوم على ملعب بتروسبورت وفاز برباعية نظيفة، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.