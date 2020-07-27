رياضة | أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب الأنجولي جيرالدو دا كوستا نجم النادي الأهلي في ازمة جديدة داخل الفريق الأحمر في الساعات القليلة الماضية.

وكان المارد الأحمر قد استقر في الأيام القليلة الماضية على بيع جيرالدو في نهاية الموسم الجاري لأي نادي يرغب في ضمه.

وجاء قرار الأهلي ببيع جيرالدو بعد أن أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم المقبل.

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وشهدت الفترة الامضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع جيرالدو سواء من الدوري المصري أو الدوري الجزائري وغيرها.

ورفض جيرالدو كل هذه العروض وطلب من إدارة الأهلي أن يحصل على الحرية في اختيار النادي الذي سينضم له لأنه يريد الانضمام إلى نادي مناسب له ولظروف عائلته في الفترة الحالية.

وكان جيرالدو قد أكد بالفعل منذ فترة أنه ينوي الانتقال إلى الدوري البرازيلي الممتاز أو الانضمام إلى نادي أول أغسطس الانجولي الذي سبق ولعب له.