الامارات | «العبقري المجنون» مرشح لتدريب برشلونة بدعم من «البرغوث»

شكرا لقرائتكم خبر عن «العبقري المجنون» مرشح لتدريب برشلونة بدعم من «البرغوث» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن قائد برشلونة الإسباني، الأرجنتينى ليونيل ميسي طلب من إدارة فريقه، التعاقد مع مواطنه مارسيلو بيلسا، لخلافة كيكي سيتيين الذي لا يحظى بثقة لاعبي وجمهور النادي الكاتالوني، خصوصاً بعد أن فقد الفريق لقب الدوري لمصلحة الغريم التقليدي ريال مدريد.

وقالت الصحيفة: «إن ميسي (البرغوث) يريد أن يتسلم بيلسا، الذي يشرف حالياً على ليدز يونايتد الإنجليزي، مسؤولية تدريب برشلونة إذ يرى مواطنه قادراً على حل المشكلات التي يعانيها الفريق مع المدرب الحالي كيكي سيتيين، ومن قبله إرنستو فالفيردي».

وأضافت: «على الرغم من رغبة ميسي في تعيين بيلسا مدرباً لبرشلونة، في ظل توتر علاقته مع المدرب الحالي سيتيين، فإن رئيس النادي جوزيب بارتوميو يصرّ على أن يكون نجم البارسا السابق تشافي هرنانديز، المدير الفني المقبل للفريق». وقاد بيلسا (65 عاماً) الملقب بـ«العبقري المجنون» لتركيزه على التفاصيل الصغيرة، نادي ليدز يونايتد مع نهاية الموسم الجاري للعودة إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 16 عاماً.

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• 65 عاماً عمر مدرب ليدز يونايتد حالياً الأرجنتيني مارسيلو بيلسا.

• 16 عاماً قضاها ليدز يونايتد في الدرجة الأولى قبل العودة للممتاز مع بيلسا.

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