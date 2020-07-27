الامارات | إلغاء مباراة الأبيض ضد طاجيكستان والاكتفاء بودية الأردن

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة الأبيض ضد طاجيكستان والاكتفاء بودية الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم»، أن المباراة الودية التي كان مقرراً أن يخوضها المنتخب الوطني أمام طاجيكستان ودياً في الثامن من سبتمبر المقبل، استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، قد تم إلغاؤها، لأسباب تتعلق بالفريق المنافس، وسيتم الاكتفاء بخوض لقاء الأردن يوم الرابع من سبتمبر، ضمن الأجندة الدولية.

وكان المنتخب الوطني الأول قد بدأ مرحلة الإعداد اعتباراً من الـ22 من يوليو الجاري حتى الـ27 من الشهر ذاته في مدينة العين.

ومن المقرر أن يقيم المنتخب الوطني معسكراً خارجياً في إحدى الدول الأوروبية التي لديها وضع صحي مناسب، إذ تُجرى جميع الترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة بالدولة، اذ سيُقام المعسكر في الفترة من 1 إلى 23 أغسطس المقبل.

وتعرضت رابطة المحترفين لانتقادات بعد أن حددت اللجنة الفنية، انطلاق الدوري يوم التاسع من سبتمبر، بعد يوم واحد فقط، من المباراة الودية التي كانت مقررة ضد منتخب طاجيكستان.

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لكن بعض المصادر أكدت أن هذه المباراة لم تكن مدرجة خلال الاجتماع الذي عُقد بين مسؤولين عن اللجنة الفنية في الرابطة، ولجنة المنتخبات قبل وضع الروزنامة الخاصة بالموسم الجديد. من جانب آخر، دعا مصدر مسؤول بعض الرياضيين والمحللين إلى تغير حالة التشاؤم التي سيطرت على تصريحاتهم في بعض وسائل الإعلام حول مستقبل المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، وتشكيكهم في قدرة الأبيض على تجاوز المرحلة الحالية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، اذ شدد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، على أن هذا الجو السائد حالياً على الساحة هو في الحقيقة «محبط» للغاية للاعبين وللجماهير التي نحتاج إلى دعمها ومساندتها للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.

وأضاف: «يجب أن نثق بقدرات لاعبينا وبالمدرب الجديد، الكولومبي خورخي لويس بينتو، الذي تم اختياره على ضوء سيرته الذاتية المميزة، كما أن اتحاد الكرة قام بدوره على الوجه الأكمل بتوفير برنامج اعداد مثالي نثق بأن أثاره ستظهر على الحضور الإيجابي للمنتخب في التصفيات، وسنتجاوزها في ظل حالة الإصرار التي تسود معسكر المنتخب منذ اليوم الأول لإقامته في مدينة العين».

المنتخب سيقيم معسكراً في إحدى الدول الأوروبية، التي لديها وضع صحي مناسب من 1 إلى 23 أغسطس.

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