الامارات | الهلال يوقّع مع الغامدي والعبدان.. وعودة الشلهوب إلى التدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يوقّع مع الغامدي والعبدان.. وعودة الشلهوب إلى التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الهلال السعودي، أول من أمس، توقيع عقدين احترافيين مع الثنائي نواف الغامدي حارس المرمى، ولاعب الوسط حمد العبدان لثلاثة أعوام.

ويحاول الهلال الحفاظ على مواهبه الشابة لتطعيم الفريق الأول في ظل المنافسة على عديد من الألقاب المحلية والقارية.

من جهة أخرى، عاد الثنائي محمد الشلهوب وعبدالله المعيوف إلى الانتظام في التدريبات بعد تغيبهما بسبب تعرضهما للإصابة.

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يُذكر أن الهلال يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، برصيد 51 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه النصر، قبل ثماني مراحل على نهاية الموسم.

يُشار إلى أن الدوري السعودي سيعاود نشاطه الشهر المقبل، بعد توقف لمدة خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا.

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