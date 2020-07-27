الامارات | كانيدا: التعاقد مع خورفكان تحدٍ جديد.. والبقاء في «المحترفين» أحد أهدافي

شكرا لقرائتكم خبر عن كانيدا: التعاقد مع خورفكان تحدٍ جديد.. والبقاء في «المحترفين» أحد أهدافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الفريق الأول لنادي خورفكان الإسباني راؤول كانيدا، أن هدفه من التعاقد مع خورفكان هو العمل على بناء فريق قوي يظهر بشكل متميز في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وأن يترك بصمة إيجابية في الفريق تسعد جمهور النسور، مبيناً أنه يتطلع الى أهداف عديدة في الموسم المقبل منها تحقيق البقاء لموسم آخر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته شركة خورفكان لكرة القدم أمس، لتقديم المدرب كانيدا بعد التعاقد معه أخيراً، بجانب اللاعب الدولي الكولومبي بيريو، بحضور مدير الفريق إسماعيل الحوسني، ورفض كانيدا وصف التعاقد مع خورفكان بالمجازفة كونه حديث اللعب في المحترفين، مؤكداً أنه اختار القدوم إلى الإمارات بناء على تشاورات مع مدير أعماله، وأنه اختار عرض خورفكان كونه أفضل العروض المقدمة إليه، مؤكداً في المؤتمر الصحافي أن المشاورات التي أجراها مع مسؤولي الشركة أعطته دافعاً لقبول العرض. وبخصوص تجديد التعاقد مع محترفي الفريق البرازيليين برونو ولوبيز ودودو الذين مثلوا الفريق في الموسم الماضي، قال كانيدا: «تشاورت مع الإدارة وهي تتقاسم معي الرأي بأهمية استمرارهم لما يتمتعون به من إمكانات فنية جيدة». بدوره قال المحترف الكولومبي اورلاندو بيريو الذي سيرتدي الرقم 9، إنه سعيد للانظمام إلى خورفكان ولا يخشى اللعب في أجواء حارة ورطبة لأنه من مواليد مدينة تتشابه في المناخ مع خورفكان، وسعيد للعب تحت إشراف كانيدا وللاستقبال الذي لقيه من خورفكان، ما جعله يعيش كأنه في بلاده.

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