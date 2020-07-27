الامارات | راشد بن حميد للاعبي المنتخب: تعاملوا مع كل مباراة وكأنها نهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد للاعبي المنتخب: تعاملوا مع كل مباراة وكأنها نهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، خلال زيارته لمعسكر المنتخب الوطني بمدينة العين، أمس، الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الكولومبي خورخي بينتو واللاعبين لأول مرة بعد عودة النشاط.

وأشاد بدور الجهاز الإداري في توفير كل سبل الراحة لإنجاح المعسكر المغلق، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

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وذكر بيان صحافي، أن الشيخ راشد بن حميد أكد في حديثه للاعبين والجهاز الفني خلال الحصة التدريبية المسائية باستاد هزاع بن زايد أهمية الاستفادة من المعسكر الحالي لاستعادة الحالتين البدنية والفنية، داعياً اللاعبين إلى ضرورة فهم أسلوب المدير الفني الجديد والتعاون معه والالتزام بخطة العمل والإصرار على تحقيق النتائج المطلوبة في المباريات الأربع المتبقية من التصفيات ضمن المجموعة السابعة، لا سيما أن ثلاث مباريات من المواجهات الأربع ستُقام على ملاعب الدولة.

وجاء في البيان: «طالب الشيخ راشد بن حميد اللاعبين بضرورة التعامل مع كل مباراة على حدة وكأنها نهائي بطولة، وأن تتم الاستفادة من المعسكر الحالي لتعزيز الثقة بالنفس، وكذلك ضرورة الالتزام بكل الأمور التي تساعد على استعادة الحالتين البدنية والذهنية بأسرع وقت ممكن، منها الالتزام بالنظام الغذائي، مؤكداً أن ثقته بلا حدود في اللاعبين وإمكاناتهم، وأن الجميع يقف خلفهم ويدعمهم، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة يحرص على توفير كل مستلزمات النجاح للفريق من معسكرات داخلية وخارجية ومباريات ودية».

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