الامارات | الذيد يجدد عقد المدرب العجماني

شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يجدد عقد المدرب العجماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الذيد على حسابه في «إنستغرام» تجديد عقد مدربه محمد العجماني لموسم آخر، لقيادة الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم والدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة في الموسم الجديد.

وحضر توقيع العقد رئيس مجلس الإدارة سالم الكتبي، وعضو المجلس سالم الجاري، ومدير الفريق ناصر سعيد الطنيجي، والإداري مطر القايدي.

وقال المدرب العجماني لـ«الإمارات اليوم»: «مهمتي الموسم الحالي بناء فريق يقاتل في كل مباراة، وتعزيز شخصيته، وأن نكون رقماً صعباً ومؤثراً في التنافس على المراكز المتقدمة، والمنافسة على التأهل».

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