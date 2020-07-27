الامارات | محمد سرور: تأجيل منافسات «تمهيدي الكأس» قرار صائب

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سرور: تأجيل منافسات «تمهيدي الكأس» قرار صائب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشرف الفريق الأول لنادي دبا الحصن، محمد سرور، أن قرار لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم بتأجيل انطلاق منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، الذي تشارك فيه أندية الدرجة الأولى، من 11 سبتمبر المقبل إلى 25 منه، «قرار صائب»، لكونه سيعود بفوائد كثيرة على استعدادات الأندية.

وقال سرور لـ«الإمارات اليوم»: «هذا القرار جاء بناءً على طلب من أندية الدرجة الأولى».

وأضاف: «لن يكون هنالك تأثير لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، لأن اللاعبين اعتادوا اللعب في مثل هذه الأجواء».

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