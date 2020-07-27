الامارات | الوحدة يختبر البرازيلي ريغينالدو قبل ضمه نهائياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يختبر البرازيلي ريغينالدو قبل ضمه نهائياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام برازيلية أن نادي الوحدة اتفق مع نادي إيه بي سي البرازيلي على سفر الظهير الأيسر، ريغينالدو جونيور، إلى الإمارات غداً، للخضوع للاختبار، قبل ضمه بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «نو مينيتو»، إن «نادي إيه بي سي اشترط على نادي الوحدة انتقال اللاعب البرازيلي بصورة نهائية مقابل أربعة ملايين يورو في حال اجتيازه الاختبار»، موضحة أن «ريغينالدو عاد إلى فريقه بعد انتهاء إعارته إلى أتلتيكو بارانينيسي البرازيلي، وكان اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً يسعى الحصول على فرصة المشاركة بقيادة المدرب فرانسيسكو ديا».

من جهة أخرى، كشفت صحيفة «كلوند أولفا» البرازيلية عن أن «فلامينغو اتفق مع نادي الوحدة على انتقال اللاعب بابلو مالديني مقابل خمسة ملايين دولار»، مشيرة إلى أن «مالديني ومدير أعماله موجودان في الدولة منذ 17 يوليو الماضي للاتفاق على التفاصيل الشخصية الخاصة باللاعب، إذ سيوقع مالديني على عقد يمتد إلى موسمين».

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