الامارات | «ماي بيلا» بطلة الجولة الـ 18 من كأس الوثبة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت المهرة «ماي بيلا دو سوليل»، لقب الجولة الـ18 من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز «بري منجالي دالبريه»، التي أقيمت السبت بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، ضمن روزنامة النسخة الـ12 لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة. وشاركت 17 مهرة بسن ثلاث سنوات فقط، في السباق، لمسافة 1900 متر «عشبي»، وجائزته المالية 15 ألف يورو. وسجلت «ماي بيلا دو سوليل» ابنة «جنرال»، وبإشراف توماس فورسي، وبقيادة فنسنت شيمنود، زمناً قدره 2:10:67 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «هيا دو بيرلات»، بإشراف تي دو لوريل، وقيادة غوليوم ترولي دو بريفيو. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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