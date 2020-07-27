الامارات | نادي الشارقة للشطرنج يضع خطة عودة النشاط تدريجياً

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة للشطرنج يضع خطة عودة النشاط تدريجياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أول اجتماع له عن قرب برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس النادي، وبحضور جميع الأعضاء.

وقال الأمين العام للنادي، جمال عيسى المدفع، في تصريحات صحافية، إنه تقرر العمل لوضع خطة عودة النشاط بصورة تدريجية، مع الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ووضع الملصقات الارشادية، وتنفيذ اجراءات التعقيم للمرافق وغرف التدريب والحافلات بصورة دائمة.

وأضاف أن مجلس الإدارة اطّلع على التقارير المالية الخاصة بمصروفات وعوائد النادي خلال شهر مايو الماضي، والتقارير الفنية المتعلقة بعملية تدريب اللاعبين عن بُعد، عبر موقع متخصص، بمتابعة رئيس واعضاء الجهاز الفني للنادي، وكذلك البرنامج الخاص بالأستاذ الدولي الكبير، سالم عبدالرحمن، الذي تضمن تدريباته مع الاستاذ الدولي الروماني الكبير، فيوريل، ومع مدرب المنتخب الوطني، الاستاذ الدولي الروسي، قسطنطين، وكذلك مشاركات البطل الإماراتي في عدد من البطولات الدولية التي جرت عن بُعد، وحقق خلالها نتائج جيدة.

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