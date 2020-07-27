الامارات | لوفانور يلعب «الفوت فولي» ضمن أسبوع دبي للرياضات الشاطئية

شكرا لقرائتكم خبر عن لوفانور يلعب «الفوت فولي» ضمن أسبوع دبي للرياضات الشاطئية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس فعاليات أسبوع دبي للرياضات الشاطئية، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي على شاطئ كايت بيتش بجميرا، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 28 جنسية مختلفة من المقيمين في الدولة، ومن السائحين من خارج الدولة.

وكان من أبرز المشاركين اللاعب البرازيلي هنريكي لوفانور، مهاجم شباب الأهلي، الذي شارك في الفوت فولي، وأشاد بإجراءات الصحة والسلامة التي تم تطبيقها في كل البطولات.

وقال لوفانور المولدوفي الجنسية الذي كان أحد نجوم دوري الخليج العربي منذ التوقيع مع نادي الشباب في عام 2014: «استمتعت بالمشاركة في هذا الحدث الرائع الذي أعاد الحياة إلى الرياضة من جديد، وأشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه لرياضة الفوت فولي، هذه الرياضة الحديثة المنشأ في دبي التي أعشقها كثيراً، كما أهنئ المجلس على هذا الحدث المنظم بشكل رائع، لقد لاحظنا احترام الجميع قواعد السلامة والمسافات الاجتماعية، كانت المطهرات موجودة في كل مكان، وكان الناس يرتدون الأقنعة، هذا رائع حقاً لأنه يجب علينا أيضاً الاهتمام بصحتنا».

وفي بطولة الكرة الطائرة الشاطئية المختلطة فئة الزوجي 2 × 2 حقق الثنائي لشيرلين لي إنسيونغ وعلي الصفار من فريق «الرعد» لقب البطولة، بعد الفوز على فريق «الجابري» المكون من عبدالعظيم هلال وكاي ألباسكا بنتيجة 21-14، 13-21، 15-6.

وفي بطولة الكرة الشاطئية المختلط فئة الرباعي 4 × 4، توج فريق «دريم تيم» الذي ضم ريم شهاب وحمود الفجير، وسيف عبدالله، وعلي عبدالله بلقب البطولة، بعد فوزه على فريق (بوت) الذي ضم مياه جاريدو وحميد يوسف وعبدالعظيم هلال ومنير عبدالله بنتيجة (21-13، و21-19)، وفي فئة الزوجي للسيدات فاز فريق «ميا وكاي» الذي ضم ميا جاريدو وكاي أبلاسكا بلقب البطولة، بعد تغلبه على فريق ريناتاليا (21 – 10).

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وتضمن أسبوع دبي للرياضات الشاطئية أربع رياضات، هي الكرة الطائرة والريشة الطائرة والتنس، بالإضافة إلى الفوت فولي.

إصدار إرشادات استخدام الدراجات الهوائية في دبي

‎عقد مجلس دبي الرياضي أمس اجتماعاً تنسيقياً لوضع القواعد الالزامية واللوحات الإرشادية لمستخدمي مضامير الدراجات الهوائية في دبي من أجل تحقيق معايير السلامة المطلوبة أثناء التدريبات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في دبي.

ومن أهم المضامير: الورقاء، ند الشبا، الخوانيج، حديقة مشرف، والقدرة.

من أهم الشروط الإلزامية: ارتداء خوذة واقية وسترة عاكسة، عدم استخدام السماعات الثنائية أثناء القيادة، عدم استخدام الإضاءة المتقطعة، واستخدام إضافة ثابتة، استخدام الجانب الأيمن للطريق في جميع الأحوال والتأكد من خلو الطريق مع إصدار إشارة باليد عند تغيير المسار، الالتزام بشروط السلامة العامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية وعدم القيام بأي أمور خطرة، السير باتجاه المرور دائماً وليس بالعكس مع الالتزام بمسار الدراجة المحدد، وعدم استخدام الهاتف.

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