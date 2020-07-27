الامارات | «الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدّر بطولة جورجيا لـ «الكاتا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدّر بطولة جورجيا لـ «الكاتا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أن فريق الكاراتيه حقق المركز الأول في الكاتا عن بُعد، ضمن بطولة دولية للكاراتيه نظمها اتحاد جورجيا، واختتمت أمس.
وأحرز النادي 13 ميدالية ملونة، منها ثلاث ذهبيات لكل من اللاعبين محمد السدراوي، زياد فتحي، حمزة المرنيسي، وثلاث فضيات أحرزها كل من عائشة يوسف، محمد محمود مصطفى، ورضا الخمليشي، وسبع برونزيات لكل من آلاء فتحي، اياد عبدالحميد، علي المنصوري، ايوان عبدالحميد، هيثم شهيد، حلا باسل رحال، وجنى أنس البرم.
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