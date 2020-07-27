الامارات | اختتام دورة «التحضير والتهيئة الذهنية أثناء وبعد كورونا» في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام دورة «التحضير والتهيئة الذهنية أثناء وبعد كورونا» في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مجلس الشارقة الرياضي، الأسبوع الماضي، دورته التدريبية الافتراضية «التحضير والتهيئة الذهنية للفرق الرياضية أثناء وبعد (كورونا)»، بمشاركة 660 دارساً من داخل الدولة وخارجها. وشارك في الدورة موظفون وأجهزة فنية وإدارية ولاعبون من داخل الدولة وخارجها، حيث استكملوا أربع ساعات في الدورة على مدى يومين بمحاور وموضوعات قدمها المحاضر الدولي الدكتور نبيل طه، شملت كيفية التعامل مع المجهول خلال الفترة الحالية، وأكثر السلوكيات تأثراً بالوباء، ومراقبة ورصد الإعياء الذهني في الفرق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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