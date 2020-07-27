الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غياب

يواصل النادي الغياب عن نشر أي معلومات عن الفريق الأول في حساباته، رغم بدء الأسبوع الثالث من الإعداد للموسم الجديد، وسط استغراب من جمهور النادي الذي بات يترقّب الأخبار من الأشخاص المقربين للفريق.

مدرب

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قال مدرب مواطن لمقربين إنه أحق بتدريب أحد منتخبات المراحل السنية، بعدما تردد أنه توجه للتعاقد مع مدربين أجانب بحجة توحيد المدرسة التدريبية، بعد تولي الكولومبي بينتو مهام المنتخب الأول.

صورة

تداول رياضيون في قروبات خاصة صورة اجتماع لمجلس إدارة لعبة فردية ظهر فيها أحد الأعضاء بـ«البجامة»، علماً أن الاجتماع عُقد عن بُعد، وشارك فيه الأعضاء من منازلهم.

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