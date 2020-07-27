الامارات | سلطان القاسمي يصدر قراراً بتشكيل مجلس الشارقة الرياضي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس الشارقة الرياضي. ونص المرسوم الأميري على أن يُشكّل المجلس برئاسة عيسى علي هلال الحزامي ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور المرسوم، وعضوية كل من: عادل الحمادي، عبدالله بن سلطان، عبدالله المطروشي، عبدالله الحمادي، عبدالله الفزاري، عبدالملك جاني، عبداللطيف الفردان، عمر بن حنيفة، فاطمة مشـربك، وندى عسكر. ووفقاً للمرسوم يُوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده، وينتخب نائباً للرئيس من بين الأعضاء توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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