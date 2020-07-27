شكرا لقرائتكم خبر عن «تهدي الوداد لقب أفريقيا».. ضياء السيد يعلق على تصريحات فاروق جعفر المثيرة للجدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني السابق، إن الوداد المغربي سوف يستغل تصريحات فاروق جعفر من أجل الضغط على الاتحاد الأفريقي في المباريات المقبلة.

أضاف في برنامج «البريمو» على قناة «Ten»: «تصريحات فاروق جعفر ستؤثر على الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، ووالوداد سوف يستغل الموقف».

تابع: «الاتجاه داخل الاتحاد الأفريقي هو إهداء اللقب في هذه النسخة إلى الوداد المغربي لتعويضهم عما حدث أمام الترجي في البطولة الماضية».

كان فاروق جعفر قال إن التحكيم في أفريقيا يحمل توجهات كبيرة، حسب رغبة المسؤولين عن اللعبة في القارة خلال كل فترة محددة، مضيفًا في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عديدة».

تابع «جعفر» قائلًا: «أتذكر في إحدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفًا وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف، ولكن أعلن الحكم عدم تخطي الكرة خط المرمى»، مشيرًا إلى أنه «بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعبًا من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، وكان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية».

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