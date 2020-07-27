يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة تواليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

توج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2019-2020، بعد الفوز على سامبدوريا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين للكالتشيو.



سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم للبيانكونيري في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يعزز بيرنارديسكي تقدم اليوفي بالهدف الثاني في الدقيقة 67.

ورفع يوفنتوس رصيده للنقطة 83، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي،ـ فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند النقطة 41 في المركز الخامس عشر.

وحسم يوفنتوس لقب الكالتشيو قبل جولتين من نهاية الموسم، بعدما وسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه، إنتر ميلان، صاحب المركز الثاني إلى 7 نقاط.

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وبتتويجه بلقب الموسم الحالي، يحافظ يوفنتوس على مكانته كبطلًا للدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي.

وأعربت جماهير يوفنتوس عن ضيقها وشكواها من مستوى أداء الفريق تحت قيادة مديره الفني الحالي ماوريتسيو ساري.

ولا يبدو شغف يوفنتوس وجماهيره بإحراز لقب الدوري الإيطالي الموسم الحالي كما كان الحال عليه في المواسم السابقة، لاسيما وأن الرغبة الملحة حاليا تنصب على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن الفريق منذ توج به في 1996 .

جماهير الفريق ستتذكر دائما لقب الموسم الحالي بأنه الأقل إبهارا في مسيرة التتويج المتتالية والقياسية للفريق بلقب الدوري في السنوات الأخيرة.

وبعد انتهاء الموسم الحالي للمسابقة، سيستأنف يوفنتوس مسيرته في بطولة دوري أبطال أوروبا التي تستأنف نشاطها الشهر المقبل بعد فترة التوقف الطويلة بسبب وباء كورونا أيضا، وكان يوفنتوس خسر 0 - 1 أمام ليون الفرنسي في ذهاب هذا الدور قبل فترة التوقف.