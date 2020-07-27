شكرا لقرائتكم الزمالك يسافر إلى الإسكندرية غدًا للانتظام بمعسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، السفر غدا إلى الإسكندرية لخوض معسكر جديد في برج العرب استعدادا لاستئناف المنافسات الرسمية. ويخوض الزمالك خلال معسكره الجديد وديتين أمام طنطا وطلائع الجيش يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على الترتيب. Advertisements ويحصل لاعبو الفريق على إجازة يومي الجمعة والسبت المقبلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم ثم استكمال فترة المعسكر السكندري. كان الزمالك قد فاز على وادي دجلة وديا مساء اليوم بملعب بتروسبورت وفاز برباعية نظيفة، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.

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