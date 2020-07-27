شكرا لقرائتكم أحمد ناجي: لا يهمنا نتائج الوديات.. الأهم معالجة أخطاء لاعبى سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن هدف الوديات هو الوقوف على النواقص ومعالجة الأخطاء التي يقع فيها اللاعبين، موضحا أن اللاعبون نفذوا تعليمات الجهاز الفني في مباراة المصري البورسعيدي والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

وقال ناجي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب بي أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورت، اليوم الأحد، ان الجهاز الفني لا يهتم بالنتائج التي يحققها الفريق في المباريات الودية.

وتابع مدرب حراس سموحة:"نتائج الفريق في المباريات الودية ليست مقياس، على مستوى الفريق، ولكن مؤشر للوقوف على الاخطاء، والهاني سليمان، هو الحارس الأساسي لسموحة، وينافسه بقوة عمر صلاح، ومعهما احمد الشيخ وحسين تيمور".

وهنأ ناجي أحمد حجازي، بعد صعود فريقه للدوري الانجليزي الممتاز، وتريزيجيه وأحمد المحمدي، بعد بقاء استون فيلا في البريميرليج.

كما ثمن دور احمد حسن كوكا، الذي توج فريقه بالدوري اليوناني، ومن قبلهما محمد صلاح، الذي قاد ليفربول للفوز بالبريميرليج، مؤكدا :"فخور بما يحققه المصريون في اوروبا".

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ومن المنتظر عودة الدوري المصري من جديد، يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد توقف طويل بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم 22 أغسطس موعدا لقمة الأهلي والزمالك في الأسبوع 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم، على أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء.

يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب دوري we المصري برصيد 31 نقطة جمعهم بعد خوض 16 جولة (حقق الفوز في 9 مباريات، تعادل في أربعة وخسر في 3).