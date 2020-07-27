شكرا لقرائتكم ميدو جابر: أخويا زملكاوي وحسام البدري رفض رحيلي عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، إن إيهاب جلال، المدير الفني للمقاصة هو أفضل مدرب في مصر من وجهة نظره.

وأكد ميدو جابر في تصريحات تلفزيونية: "طلبت الرحيل من الأهلي لكن حسام البدري صمم علي بقائي مع الفريق وأفضل فتراتي كانت مع كارتيرون".

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وتابع: "لا يوجد لاعب في الأهلي لم يواجه الإنتقادات علي السوشيال ميديا، وراضي تماماً عن فترتي في الأهلي واسم الأهلي أضاف لي الكثير.

وأتم: "أخي توفيق زملكاوي متعصب لكنه يحبني أكثر من أي شئ ولم يخطئ في النادي الأهلي"