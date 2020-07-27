شكرا لقرائتكم ميدو جابر: اليوم في الأهلي يساوي 10 سنوات في أي نادي آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، إن ذهب للإختبار في العديد من الأندية مثل الترسانة والمقاولون إلا أنه فشل وبدأ حياته الكروية في السكة الحديد.

وأكد ميدو جابر في تصريحات تلفزيونية: "انتقلت لصفوف مصر للمقاصة من الألومنيوم عن طريق وليد هويدي، ومضيت علي 100 ألف جنية حتى يتم انتقالي لصفوف المقاصة ورئيس النادي دفع المبلغ بعد تألقي".

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وأضاف: "نبيل محمود غير مركزي في الملعب من ظهير أيسر إلي جناح يمين".

وأتم: وقعت للأهلي وأنا في الدرجة الثانية مع هيثم عرابي وعلاء عبد الصادق لكن الأمور لم تتم، واليوم في النادي الأهلي يساوي عشر سنوات في أى نادي آخر".