شكرا لقرائتكم حلمي طولان: أتوقع ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، تصريحات فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، بشأن مجاملات الحكام، بالتصريحات العشوائية.

وأضاف حلمي طولان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الأحد، أن فترة الإعداد الحالية مضغوطة للغاية واللاعبون يعانون من الإجهاد.

وتوقع طولان ظهور إصابات عقب انطلاق الدوري المصري من جديد، موضحا أنه يحرص على متابعة الإجراءات الطبية والاحترازية للاعبين لمواجهة فيروس كورونا متابعا:" عقوبات صارمة علي اللاعبين في حالة مخالفة الإجراءات"

وتابع :"الوسط الرياضي يحتاج انضباط خاصة على مستوى التصريحات، والدليل التصريحات الأخيرة التي أدلى بهنا فاروق جعفر من تصريحات مؤسفة سيكون لها تأثير بالغ الضرر على الأندية والمنتخبات المصرية، والوسط الرياضي غير منضبط ولابد من تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير لأن هناك حالة من الفوضى العارمة تجتاح الوسط الرياضي حالياً.

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وأبدى حلمي طولان قلقه من مستوى الفرق في الموسم الجديد لعدم خوض فترة اعداد مناسبة، وكشف حلمي طولان أنه يفرض عقوبات كبيرة على اللاعبين الذين لا يرتدون الكمامات داخل النادي قبل التدريبات مؤكداً أن النادي البترولي يطبق الإجراءات الاحترازية صد الكورونا في منتهى القوة.

ومن المنتظر عودة الدوري المصري من جديد، يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد توقف طويل بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم 22 أغسطس موعدا لقمة الأهلي والزمالك في الأسبوع 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم، على أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء.

يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب دوري we المصري برصيد 31 نقطة جمعهم بعد خوض 16 جولة (حقق الفوز في 9 مباريات، تعادل في أربعة وخسر في 3).