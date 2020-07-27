شكرا لقرائتكم طارق يحيى: أبطال أفريقيا أهم بطولة في تاريخ الزمالك ليثبت أنه بطل القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك, أن فريقه الزمالك جاهز لمواجهة الرجاء المغربي وعودة المباريات للذهاب والإياب نوع من العدل، وأضاف في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة , على قناة on time sport2 ، لاعبو الزمالك يدركون أن الحصول على دوري الابطال أهم بطولة في تاريخهم ليعلنوا للجميع أنهم بطل القارة والقرن .

وأكد يحيي أنه سيبدأ تدريبات قطاع الناشئين بعد العيد مباشرة معتبرا الموسم الحالي هو أصعب بداية موسم في التاريخ هذا الموسم .

فيما يري مدحت عبد الهادي نائب رئيس قطاع الناشئين أن المباريات الودية لنادى الزمالك كانت كلها فوائد وبها خطط جديدة للأبيض، معتبرا أن ودية سموحة وبيراميدز تجربة مفيدة للزمالك خصوصا بيراميدز لانه لعب بطريقة مختلفة وجديدة وكان يلعب بخطة قوية وكان ضاغطا على الزمالك خلال الودية

وجه طارق يحيى، المدير الفنى السابق للزمالك، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، بعد توافدهم على مقر النادى للتسجيل فى عمومية النادى لمناقشة الميزانية، المنعقدة على مدار اليوم وغد الإثنين، مشددًا على أن النادى الأبيض يشهد طفرة فى احترام الأعضاء والتنظيم.

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