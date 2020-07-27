شكرا لقرائتكم إيناسيو: الأهلى تفوق على الزمالك فى عهدي وفشل شيكابالا بالبرتغال مؤسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه رحل عن نادي الزمالك بسبب حدوث بعض المشاكل.

وأكد أوجوستو إيناسيو في تصريحات تلفزيونية:"سعيد بتجربتي مع نادي الزمالك رغم تلك الأزمات ولو الزمالك أرسل لي عرض مناسب هكون طبعا سعيد جدا، ولكن لو مناسب".

وأتم: "منذ رحيلي عن الزمالك ولم يفاوضني الأهلي أو أي نادي مصري آخر".

Advertisements

وأكد أوجوستو إيناسيو ": "شيكابالا هو أبرز لاعبي الزمالك، وكان قائدا عظيما وللأسف تجربة شيكابالا في الدوري البرتغالي لم تكلل بالنجاح وذلك أمر مؤسف".

قال البرتغالي إيناسيو، إن لاعبي فريق النادي الأهلي كانوا أفضل من الزمالك موضحا :"لا أرغب في ذكر اسم معين بالأهلي ولكن جميعهم كانوا جيدين ولهم أسماء كبيرة".

وعن رحيله عن الزمالك، علق: "استعجال البطولات سر رحيلي عن الأبيض فكان مسؤولو النادي لا ينتظرون على المدرب أو اللاعبين، لذلك رحلت فورا".