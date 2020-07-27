شكرا لقرائتكم دورتموند يأمل حضور 15 ألف مشجع الموسم القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يأمل فريق بوروسيا دورتموند أن يتم السماح له بحضور 15 ألف متفرج في كل مباراة تقام على أرضه في الموسم الجديد من الدوري الألماني، حسب ما قال مسؤول في النادي يوم الأحد.

وتعكس الخطط مفهوم النظافة الخاص برابطة الدوري الألماني فيما يتعلق بالسماح الجزئي للجماهير بحضور المباريات، وسط تفشي وباء فيروس كورونا، إذا حصلوا على موافقة السلطات. وطالبت الرابطة من الأندية اعتماد المفاهيم التي يمكن أن يتم الموافقة عليها من قبل السلطات الصحية في ضوء المستويات الإقليمية لعدوى فيروس كورونا.

وقال كارستين كارمر المدير الإداري لفريق بوروسيا دورتموند لصحيفة "تاغ شبيغل" :بسبب قواعد التباعد الاجتماعي التي يجب الالتزام بها نخطط حاليا لحضور من 12 إلى 15 ألف متفرج.

ومع إقامة أغلب مباريات النصف الثاني من الموسم الماضي بدون جمهور بسبب الوباء، خسر دورتموند ما يقرب من أربعة ملايين يورو في المباراة الواحدة.

ويأمل كارمر أن يتم استخدام بعض المقاعد التي يبلغ عددها أربعة آلاف كرسي في منطقة الضيافة مرة أخرى بجانب مقاعد المتفرج العادية، وقال: بالطبع هذا سيكون ضربة موجعة للحسابات إذ تم خسارة هذا الدخل بالكامل.