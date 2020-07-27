شكرا لقرائتكم رئيس برشلونة: 7 لاعبين سينضمون إلى الفريق الموسم القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن 7 عناصر جديدة ستنضم إلى الفريق في الموسم المقبل، معترفاً في الوقت ذاته بصعوبة التعاقد مع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان نظراً للأزمة المالية التي يمر بها النادي إثر جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأنهى برشلونة الدوري الإسباني في المركز الثاني خلف ريال مدريد، كما ودع كأس الملك من دور ربع النهائي، وخسر نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في مدينة جدة السعودية، ويستعد لملاقاة نابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وقال بارتوميو في مقابلة يوم الأحد مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: لدينا 7 لاعبين جدد سيعززون صفوف الفريق الأول في الموسم المقبل، بيدري (معار إلى لاس بالماس)، وترينكاو (تعاقد معه النادي في يناير الماضي من براغا البرتغالي) وماثيوس فيرنانديز (معار إلى بلد الوليد) بالإضافة إلى ميراليم بيانتش لاعب يوفنتوس، وثلاثي برشلونة الشاب أنسو فاتي وريكي بويغ ورونالدو أراخو الذين سيكونون ضمن الفريق الأول الموسم المقبل.



وحول إعادة البرازيلي نيمار الذي ترك النادي في 2017، أجاب رئيس برشلونة: نحن في أزمة مالية مثل بقية الأندية الكبرى في أوروبا جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وإذا لم يكن هناك صفقة تبادلية، فأرى الموضوع صعب للغاية في ظل هذه الظروف، أما لوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، فسبق وأن تحدثنا مع ناديه لكن توقف الأمر حالياً.