شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يبقي لوفانور في دورينا للموسم السابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد الوحدة مع المولدوفي هنريكي لوفانور(30 عاماً) لمدة موسم واحد، قادماً من شباب الأهلي، على أن يرتدي الرقم 90 في صفوف «العنابي».
وقدم الوحدة مهاجم نادي الشباب من أغسطس/آب 2014، قبل أن ينتقل إلى شباب الأهلي بعد الدمج في 2017، في مؤتمر صحفي أمس، حيث أبدى اللاعب سعادته باللعب مع «العنابي» مشيداً بلاعبيه وخصوصاً أسطورة الفريق إسماعيل مطر.
وسيخوض لوفانور في 2020-2021 موسمه السابع في الدوري الإماراتي لكرة القدم.
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