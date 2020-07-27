شكرا لقرائتكم خبر عن منع التعاقد مع أزارو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأندية السعودية المحترفة في الدرجتين الممتازة والأولى بعدم التعاقد مستقبلاً مع المهاجم المغربي وليد أزارو، بسبب رفض الأخير تمديد عقده مع نادي الاتفاق.
إلى ذلك ينتظر صدور تعميم جديد، يمنع الأندية من التعامل مع غلطة سراي التركي بعد رفض الأخير الموافقة على تمديد عقد المدافع البرازيلي مايكون بيريرا.
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