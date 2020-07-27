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منع التعاقد مع أزارو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأندية المحترفة في الدرجتين الممتازة والأولى بعدم التعاقد مستقبلاً مع المهاجم المغربي وليد أزارو، بسبب رفض الأخير تمديد عقده مع نادي الاتفاق.

إلى ذلك ينتظر صدور تعميم جديد، يمنع الأندية من التعامل مع غلطة سراي التركي بعد رفض الأخير الموافقة على تمديد عقد المدافع البرازيلي مايكون بيريرا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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