الهيئة توجه بخطط لوقاية اللاعبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

ألزمت الهيئة العامة للرياضة،الجهات الرياضية العاملة تحت مظلتها، بعمل خطة شاملة للوقاية ووضع الإجراءات الاحترازية الخاصة بممارسة النشاط الرياضي المتوقف منذ 19 مارس / آذار الماضي،بانتظار قرار رسمي وشيك لعودته،كما طلبت الهيئة من كل مؤسسة تشكيل فريق عمل داخل كل جهة رياضية، يختص بتنفيذ الضوابط والإجراءات الاحترازية الواردة في دليل الضوابط الاحترازية لعودة الأنشطة الرياضية، والذي انتهت منه وعممته على جميع المؤسسات التابعة لها، وشددت على وضع برنامج زمني موضحاً فيه التدرج في العمل مع عمل تقييم طبي للاعبين قبل التدريب وبداية المنافسات، مع إجراء الفحص الطبي (اختبار كورونا ) لجميع اللاعبين والحكام والعاملين بشكل منتظم على أن يتم تخصيص مشرفين للتأكد من تنفيذ الضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية.