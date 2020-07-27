شكرا لقرائتكم خبر عن إيسايلا يصل أول أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس استعداداته للموسم الجديد على ملعب الشامخة، بمشاركة جميع اللاعبين المواطنين والمقيمين، بجانب الأجنبي الوحيد الصربي ساشا إيفكوفيتش. كما شهدت التدريبات مشاركة الرباعي المحلي الجديد المنضم مؤخراً للفريق، محمد حمدان الزعابي، أحمد الحوسني، ماجد عبدالله، سلطان الحرمي. وعلى جانب آخر يصل الروماني دانيال إيسايلا، المدير الفني الجديد لبني ياس الذي تعاقد معه النادي خلفاً للألماني شايفر أول أغسطس/آب المقبل، تمهيداً لقيادة السماوي في المعسكر الإعدادي، لخوض منافسات الموسم الجديد.

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