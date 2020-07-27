نجاح كبير لملتقى الحمرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد جمعة عبيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، أهمية طرح النادي للفعاليات الرياضية والشبابية لاستقبال الأبناء والبنات خلال عطلتهم الصيفية، وتقديم معارف ومهارات تعزز قيم الوطنية في نفوس الشباب والنشء، وتُكسبهم حب الإمارات في فعاليات وأنشطة متنوعة هادفة.

واعتبر أن رؤية نادي الحمرية منذ 26 عاماً، كانت رؤية وطنية غايتها تخريج أجيال تسعى إلى خدمة الوطن والعمل على تحت قيادته، في ضوء المعطيات التربوية التي ترتكز على ممارسة الأنشطة وفق مناهجها السامية.

جاء ذلك في أعقاب الإقبال الكبير الذي تشهده فعاليات ملتقى الحمرية الصيفي السادس والعشرين الافتراضي، ضمن فعالياته برعاية مجلس الشارقة الرياضي، من خلال حضور الأنشطة التي تقدم عن بعد عبر منصات التواصل المرئي وحسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الفريق الإداري والتنفيذي المشرف على فعاليات ملتقى الحمرية أسهم بشكل كبير في طرح فعاليات متنوعة، شملت الجوانب الرياضية والثقافية والترفيهية والفنية والأدبية لكافة المشاركين والمشاركات من مختلف الأعمار من الصغار والكبار، فضلاً عن حضور الأسر ومشاركتهم.