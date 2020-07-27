ختام دورة التهيئة الذهنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس الشارقة الرياضي دورته التدريبية الافتراضية «التحضير والتهيئة الذهنية للفرق الرياضية أثناء وبعد كورونا» بمشاركة نحو 660 شخصاً من داخل الدولة وخارجها، وأقيمت عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم».

وضمت المشاركات والحضور من الهيئات والمؤسسات ومنتسبي أندية الإمارة من أعضاء مجالس إدارات والموظفين والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين من داخل الدولة وخارجها، مثل السعودية والبحرين والكويت وعمان والعراق والأردن ومصر والمغرب، حيث استكملوا أربع ساعات في الدورة على مدى يومين، بمحاور ومواضيع قدمها المحاضر الدولي الدكتور نبيل طه.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: إن هذه الدورات تصب في مصلحة تطوير كوادر الأندية الرياضية، وتبادل الخبرات من خلال المناقشات والحوارات الإيجابية، وهذا يأتي في إطار العمل على تطوير الأندية من كل النواحي.