شكرا لقرائتكم خبر عن هاليب تغيب عن دورة باليرمو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المصنفة ثانية عالمياً الرومانية سيمونا هاليب غيابها عن دورة باليرمو الإيطالية أوائل الشهر المقبل، والتي ستكون أولى المنافسات الاحترافية للاعبات التنس بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد. وكتبت هاليب، أمس الأحد، عبر حسابها على «تويتر»: «نظراً للارتفاع الراهن في حالات فيروس كورونا في رومانيا ومخاوفي حيال السفر دولياً في هذه الفترة، اتخذت القرار الصعب بالانسحاب من باليرمو». وأعرب مدير دورة باليرمو أوليفييرو بالما عن أسفه «لقرار اللاعبة الثانية عالمياً إلغاء مشاركتها».

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