شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر الشارقة بين أبوظبي والعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
ينطلق المعسكر الإعدادي لفريق الشارقة، الأحد المقبل، في ثالث أيام عيد الأضحى، وفور نهاية عطلة العيد سيتوجه الفريق إلى المدينة التي سيقع عليها الاختيار لتكون معسكرا للفريق،وغالباً ما سيكون في العاصمة أبوظبي أو العين.
وسوف يكثف «الملك» تحضيراته الفنية والبدنية خلال الفترة القادمة؛ لأنه يستعد أيضاً لما تبقى له من مباريات في دوري أبطال آسيا.
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