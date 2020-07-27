سلطان يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس الشارقة الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس الشارقة الرياضي.

ونص المرسوم الأميري على أن يُشكّل مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى علي هلال الحزامي، وعضوية كل من: عادل صالح يوسف الحمادي وعبدالله عبدالرحمن يوسف بن سلطان وعبدالله سلطان الدح المطروشي وعبدالله علي سلطان الحمادي وعبدالله محمد المليح الفزاري وعبدالملك محمد عبدالرحيم جاني وعبداللطيف ناصر علي الفردان وعمر حسن علي بن حنيفه وفاطمة محمد حبيب مشربك وندى عبدالرزاق عسكر النقبي.

ووفقاً للمرسوم الأميري يُوزع مجلس الشارقة الرياضي المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده، وينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين الأعضاء توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر. وحدد المرسوم الأميري مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم.