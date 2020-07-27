كونتي ينفي ضم ميسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى مدرب إنتر ميلان الإيطالي أنتونيو كونتي، ما نشرته الصحف عن اقترابه من التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، معتبراً أن أفضل لاعب في العالم «بعيد جداً عما نريد بناءه»، في حين أبدى بارتوميو، رئيس برشلونة ثقته ببقاء أفضل ميسي في «كامب نو».

وقال كونتي: «لا أعتقد أن هناك مجنوناً في العالم لا يريد ميسي، لكنه بعيد جداً عنا وعما نريد بناءه».