شكرا لقرائتكم خبر عن موسى عباس يودع شباب الأهلي بعد نصف قرن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
علم «الخليج الرياضي» أن الدكتور موسى عباس اعتذر عن تكملة مهامه مديراً لأكاديمية شباب الأهلي وذلك طلباً للراحة، بعد مسيرة متميزة مع«الفرسان» امتدت على مدى 50 سنة متوالية، لاعباً وإدارياً.
ويعد الدكتور موسى صاحب رقم متفرد من حيث التواجد في ناد واحد على مدى نصف قرن من بين الأندية الأخرى.
وبدأ موسى عباس مشواره لاعباً مع شباب الأهلي عام 1970 في سن العاشرة من عمره، ثم اتجه إلى العمل الإداري في قطاع الناشئين، حيث تخرج في عهده أبرز لاعبي الجيل الذهبي الثالث في النادي والذي قاد «الفرسان» لإنجازات عدة منذ بداية الألفية الجديدة.
ويحظى الدكتور موسى بمكانة خاصة في النادي لذلك تم ثنيه عن تقديم اعتذاره، لكنه أصر عليه بعدما شعر أنه حان وقت الراحة بعد 50 سنة من العطاء.
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