بني ياس يدشن استعداداته.. وإيسايلا يصل أول أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس استعداداته للموسم الجديد على ملعب الشامخة، وسط تباعد اجتماعي، والتزام بالإجراءات، ووعي تام من جانب اللاعبين والأجهزة الفنية المعاونة، والجهاز الإداري ووفق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها.

وشارك في المران الأول للسماوي جميع اللاعبين المواطنين والمقيمين، بجانب الأجنبي الوحيد الصربي ساشا إيفكوفيتش، واشتملت الحصة التدريبية على تمارين بدنية خفيفة.

كما شهدت التدريبات مشاركة الرباعي المحلي الجديد المنضم مؤخراً للفريق، محمد حمدان الزعابي، أحمد الحوسني، ماجد عبدالله، سلطان الحرمي.

وعلى جانب آخر يصل الروماني دانيال إيسايلا، المدير الفني الجديد لبني ياس الذي تعاقد معه النادي خلفاً للألماني شايفر أول أغسطس/آب المقبل تمهيداً لقيادة السماوي في المعسكر الإعدادي لخوض منافسات الموسم الجديد، ويتمتع إيسايلا بخبرة وسمعة جيدة في رومانيا والمنطقة، حيث أشرف على تدريب الحزام السعودي في الموسم الماضي، وحصل على بطولتي الكأس والسوبر مع أسترا الروماني.

كما يصل في نفس التوقيت الأرجنتيني الفاريز سواريز، والذي تعاقد معه النادي خلال فترة الانتقالات الحالية، وتدرس شركة كرة القدم بالنادي عدة أسماء لإكمال عقد الأجانب في ظل وجود الثنائي المدافع ساشا الموجود من الموسم الماضي والوافد الجديد سواريز، وبرزت عدة أسماء، ولكن إدارة النادي تتكتم عن المفاوضات لحين حسمها بشكل نهائي.