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شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يقدم تمارين يومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل نادي الذيد تقديم سلسلة من التمارين الرياضية اليومية على حسابه عبر التواصل الاجتماعي، في تأكيد من النادي على أهمية تشجيع الشباب والنشء وأفراد المجتمع على مزاولة الرياضة وإن كانوا في منازلهم خلال تلك الفترة الحالية.
ويحرص النادي ضمن فعاليات صيف الشارقة الافتراضي وتحت شعار «عطلتنا غير» والذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي على بث سلسلة من التمارين الرياضية اليومية التي يشرف عليها مدربو النادي من مختلف الرياضات ليقدموا جرعات رياضية تناسب الجميع في ممارسة الرياضة بشكل خفيف وصحي.
ويقدم نادي الذيد تلك السلسلة المصورة في إطار توعوي يناسب الجميع ويتيح من خلال تدريبات المدربين الاستفادة من النصائح وطرح مزاولة تلك التمارين بشكل مناسب، الأمر الذي رفع عدد المشاهدات بشكل كبير لها وبصورة يومية.
وأكد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد أهمية تلك السلسلة المتميزة من التمارين الرياضية، وأوضح أنها تأتي لتغير نمط وأسلوب الحياة غير الصحيح لدى الكثير من الأبناء والذي يعد السبب الرئيسي للإصابة بالأمراض.
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