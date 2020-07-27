كلباء يواصل تدريباته قبل معسكر أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

واصل فريق الكرة بنادي اتحاد كلباء تدريباته اليومية بالصالة الرياضية والملاعب العشبية تحت قيادة المدرب الأورجوياني خورخي داسيلفا، وتشتمل المرحلة الأولى من الإعداد على تمارين الإحماء ورفع معدلات اللياقة البدنية إلى جانب التمارين على التمريرات من مسافات وزوايا مختلفة بمشاركة كافة اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق، فضلاً عن العناصر الجديدة الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الماضية.

وأكد محمد عبدالله الزعابي مشرف الفريق الأول حرص إدارة النادي على توفير كافة الاحتياجات اللازمة ومعينات النجاح من أجل تقديم موسم مثالي يرضي تطلعات الجماهير الكلباوية، منوها بأن الفريق سينتظم في معسكر تدريبي عقب عيد الأضحى لمدة أسبوعين ما بين العاصمة أبوظبي ومدينة العين، وذلك بعد الرفض الكامل لفكرة إقامة معسكر خارج الدولة، نظراً للظروف الصحية العالمية بشأن فيروس كورونا.

أما في ما يخص استكمال ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، أشار الزعابي الى أن هناك عدداً من الأسماء المطروحة على طاولة المدرب داسيلفا لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنهم، حيث يحتاج الفريق إلى بعض العناصر، ومنها لاعب وسط صانع ألعاب، وآخر مهاجم في مركز الجناح.

وأعرب الأورجوياني خورخي داسيلفا مدرب الفريق عن ارتياحه لسير الإعداد، مؤكداً أن شكل الفريق الكلباوي سيكون أفضل بكثير عما كان عليه في الموسم المنصرم، مشيداً باللاعبين الجدد الذين انضموا لصفوف النمور، وشكر إدارة النادي على المزج بين الخبرة والشباب في مسألة التعاقدات لإحداث التوازن المطلوب في خطوط الفريق.

وحول برنامج الإعداد أشار المدرب داسيلفا الى أنه يتضمن عدة محاور منها التركيز على الجانب البدني بعد فترة التوقف الطويلة مع تنمية المهارات الفنية، فضلاً عن التدريبات الخططية والتكتيكية قبل الخوض في المرحلة الأخيرة والتي ستتخللها المباريات التجريبية، مبدياً تفاؤله بالدعم الكبير الذي توفره إدارة النادي وروح الحماس والمسؤولية التي يتحلى بها أعضاء الفريق.