مجلس دبي الرياضي يبحث سبل تطوير مضمار ند الشبا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎عقد مجلس دبي الرياضي الأحد اجتماعاً تنسيقياً لوضع القواعد الإلزامية واللوحات الإرشادية لمستخدمي مضامير الدراجات الهوائية في دبي من أجل تحقيق معاير السلامة المطلوبة أثناء التدريبات وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في دبي.

وترأس الاجتماع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور الممثلين محمد عبدالله القايدي ويوسف محمد الشامسي من القيادة العامة لشرطة دبي، وحمد القيسي وأحمد الخزيمي من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ود. نسيم محمد رفيع ومحمد الظنحاني من بلدية دبي، ومشعل جلفار من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومحمد خياط من مجموعة ميدان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التعاون النموذجي بين المؤسسات والدوائر الحكومية لتنظيم أسس استخدام المضامير في دبي ومن أهم المضامير الورقاء وند الشبا والخوانيج وحديقة مشرف، والقدرة، وتم التركيز في الاجتماع على مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية.

وتم إقرار عدد من الشروط الإلزامية التي يجب على مرتادي المضامير الالتزام بها قبل ممارسة الرياضة في المضمار ومن أهمها ارتداء خوذة واقية وسترة عاكسة، عدم استخدام السماعات الثنائية أثناء قيادة الدراجات الهوائية، عدم استخدام الإضاءة المتقطعة واستخدام إضاءة ثابتة، استخدام الجانب الأيمن للطريق في جميع الأحوال والتأكد من خلو الطريق مع إصدار إشارة باليد عند تغيير المسار، الالتزام بشروط السلامة العامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية وعدم القيام بأي أمور خطيرة، السير باتجاه المرور دائماً وليس بالعكس مع الالتزام بمسار الدراجة المحدد، الالتزام بالتعليمات الواردة في اللوحات الإرشادية التي يتم تركيبها على الطريق وفي مسار الدراجات الهوائية، عدم استخدام الهاتف أو التصوير أثناء قيادة الدراجات الهوائية.

وفي نهاية الاجتماع وضع مجلس دبي الرياضي عدة توصيات بخصوص مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية وذلك بالتعاون مع المؤسسات المشاركة في الاجتماع.