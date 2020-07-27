مجلس الشارقة يختتم دورة «التهيئة الذهنية للفرق الرياضية أثناء وبعد كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس الشارقة الرياضي دورته التدريبية الافتراضية «التحضير والتهيئة الذهنية للفرق الرياضية أثناء وبعد كورونا» بمشاركة نحو 660 شخصاً من داخل وخارج الدولة، وأقيمت عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم».

وضمت المشاركات والحضور من الهيئات والمؤسسات ومنتسبي أندية الإمارة من أعضاء مجالس إدارات والموظفين والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين من داخل وخارج الدولة، مثل السعودية والبحرين والكويت وعمان والعراق والأردن ومصر والمغرب، حيث استكملوا أربع ساعات في الدورة على مدى يومين، بمحاور ومواضيع قدمها المحاضر الدولي الدكتور نبيل طه شملت كيفية التعامل مع المجهول خلال الفترة الحالية، وظواهر وعلامات الإعياء الذهني، والمسببات والحلول العلمية والعملية، والتغيرات السلوكية أثناء كورونا مع تقديم الاستراتيجيات والإحصاءات والحلول وغيرها.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: إن هذه الدورات تصب في مصلح تطوير كوادر الأندية الرياضية، وتبادل الخبرات من خلال المناقشات والحوارات الإيجابية، وهذا يأتي في إطار العمل على تطوير الأندية من كل النواحي.

وأضاف أنه رغم تأثير جائحة كورونا في المشهد الرياضي في العالم، لكننا في المجلس حرصنا على تنظيم وإقامة الأنشطة والورش الافتراضية التي تتناول مختلف المواضيع التي تعنى بالرياضيين في الوقت الراهن، وكيفية التعامل معها، معرباً عن سعادته بنجاح الدورة، والمشاركة الكبيرة فيها، وخاصة من خارج الدولة، لافتاً إلى أنها إضافة حقيقية لجميع المشاركين والحضور بمختلف شرائحهم، وهو ما يزيد من خبراتهم ومعلوماتهم في هذا الجانب، وينعكس إيجاباً على مجال العمل الرياضي والإداري والفني.