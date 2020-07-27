في مباراة من 3 أشواط.. الزمالك يكتسح وادي دجلة برباعية في ليلة تألق الناشئين

نجح الزمالك في تحقيق فوز معنوي على فريق وادي دجلة بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "بتروسبورت" ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد توقف دام إلى ما يقرب 4 شهور بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقاد شباب الزمالك الفريق الأول للفوز على دجلة، حيث افتتح الناشئ حسام أشرف أهداف المباراة في الدقيقة (80)، وأضاف أسامة فيصل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق (95)، و(97) و(112).

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يشار إلى أن الزمالك خاض مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية، الأولى كانت أمام سموحة وانتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، قبل الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد جاء عن طريق رجب بكار.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق المصري البورسعيدي في السادس من أغسطس المقبل، في إطار منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.