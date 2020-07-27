شكرا لقرائتكم خبر عن طولان: فرض عقوبة على عدم ارتداء الكمامة.. والوسط الرياضي غير منضبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمي طولان المدير الفني لأنبي أن فترة الاعداد مضغوطة واللاعبين سيعانون من الإصابات فور استئناف النشاط بسبب طول فترة التوقف وضغط المباريات الكبير بعد عودة الدوري العام، وقال حلمي طولان في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر :"الوسط الرياضي يحتاج انضباط خاصة على مستوى التصريحات، والدليل التصريحات الأخيرة التي أدلى بهنا فاروق جعفر من تصريحات مؤسفة سيكون لها تأثير بالغ الضرر على الأندية والمنتخبات المصرية.

وتابع حلمي طولان أن تصريحات فاروق جعفر غير منضبطة وتشكك في بطولات نادي الزمالك وباقي الأندية والمنتخبات المصرية، معلقاً :"لابد من تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير لأن هناك حالة من الفوضى العارمة تجتاح الوسط الرياضي حالياً.

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وأبدى حلمي طولان قلقه من مستوى الفرق في الموسم الجديد لعدم خوض فترة اعداد مناسبة، وكشف حلمي طولان أنه يفرض عقوبات كبيرة على اللاعبين الذين لا يرتدون الكمامات داخل النادي قبل التدريبات مؤكداً أن النادي البترولي يطبق الإجراءات الاحترازية صد الكورونا في منتهى القوة.